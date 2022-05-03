Робер Пирес: «Ливерпуль» – лучший в Европе сейчас, но «Вильярреал» может пройти дальше. Нужно немного удачи»

уверен, что «Вильярреал» может пройти «Ливерпуль».

«Конечно, «Вильярреал» может пройти дальше. Мы понимаем, что это сложно, но такого варианта нельзя исключать.

Мы знаем уровень , очень хорошая и сильная команда. Но еще не сказал последнего слова.

На мой взгляд, «Ливерпуль» сейчас лучший в Европе, это большой вызов. «Вильярреал» – очень сплоченная команда.

2:0 – очень хороший результат, но многое еще может случиться. Игра пройдет на стадионе «Вильярреала» – это важный момент.

Я знаю, как здесь проходят матчи. Я был по другую сторону, когда играл за «Арсенал». Но еще нужно немного удачи. У этих камбэков должна быть удача», – сказал бывший полузащитник испанского клуба.