Робер Пирес: «Ливерпуль» – лучший в Европе сейчас, но «Вильярреал» может пройти дальше. Нужно немного удачи»

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Робер Пирес уверен, что «Вильярреал» может пройти «Ливерпуль».

«Конечно, «Вильярреал» может пройти дальше. Мы понимаем, что это сложно, но такого варианта нельзя исключать.

Мы знаем уровень «Ливерпуля», очень хорошая и сильная команда. Но «Вильярреал» еще не сказал последнего слова.

На мой взгляд, «Ливерпуль» сейчас лучший в Европе, это большой вызов. «Вильярреал» – очень сплоченная команда.

2:0 – очень хороший результат, но многое еще может случиться. Игра пройдет на стадионе «Вильярреала» – это важный момент.

Я знаю, как здесь проходят матчи. Я был по другую сторону, когда играл за «Арсенал». Но еще нужно немного удачи. У этих камбэков должна быть удача», – сказал бывший полузащитник испанского клуба.

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