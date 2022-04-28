Унаи Эмери: «Ливерпуль» был лучше все 90 минут. Не могу дождаться ответного матча – «Вильярреал» может доставить проблемы»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Вильярреал Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Унаи Эмери Футбол

Унаи Эмери признал превосходство «Ливерпуля» над «Вильярреалом».

Вчера английский клуб победил в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 2:0.

«Ливерпуль» был лучше все 90 минут. Мы хотели сыграть качественнее, создавать более интересные моменты, но приходилось много обороняться, отбирать мяч и пытаться контратаковать.

Нужно принять то, что произошло, и оптимистично настроиться на следующий матч. Мы можем доставить проблемы. Не могу дождаться ответного матча. Я хочу подготовиться к нему, чтобы вы увидели, что мы можем им предложить», – сказал тренер «Вильярреала».

«Вильярреал» наглухо заперся от «Ливерпуля»: играли без ударов, без мяча. Рикошет-автогол все сломал

«Вильярреал» был готов терпеть, «Ливерпуль» заставил страдать. Эмери закрыл только один фланг Клоппа (решил игру другой)

Опрос

Какой финал ЛЧ вы хотите?
22126 голосов
«Ливерпуль» – «Сити»
38%
премьер-лига Англия
«Вильярреал» – «Сити»
5%
Лига чемпионов УЕФА
«Реал» – «Ливерпуль»
50%
Лига чемпионов УЕФА
«Реал» – «Вильярреал»
7%
Ла Лига

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные