Унаи Эмери: «Ливерпуль» был лучше все 90 минут. Не могу дождаться ответного матча – «Вильярреал» может доставить проблемы»

признал превосходство «Ливерпуля» над «Вильярреалом».

Вчера английский клуб победил в первом полуфинале со счетом 2:0.

«Ливерпуль» был лучше все 90 минут. Мы хотели сыграть качественнее, создавать более интересные моменты, но приходилось много обороняться, отбирать мяч и пытаться контратаковать.

Нужно принять то, что произошло, и оптимистично настроиться на следующий матч. Мы можем доставить проблемы. Не могу дождаться ответного матча. Я хочу подготовиться к нему, чтобы вы увидели, что мы можем им предложить», – сказал тренер .

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