Клопп о матче с «Вильярреалом»: «Они выложатся полностью, это ясно. Полуфинал ЛЧ должен быть сложным, это нормально»

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Юрген Клопп высказался перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов с «Вильярреалом»

– Решен ли исход противостояния 

– Конечно, нет, мы это знаем. Сейчас перерыв. В лучшем случае можно проигнорировать результат первого матча. Если бы это было кубковое противостояние, состоящее всего из одного матча, и нам пришлось бы ехать в Вильярреаль, мы бы постарались победить – и мы постараемся это сделать. 

Они выложатся полностью, это абсолютно ясно. И это стало ясно сразу после игры, учитывая то, что сказал Унаи [Эмери], то, с каким составом они провели матч в Ла Лиге – кажется, в старте было 8 новых игроков, а еще двоих, которые снова вышли с первых минут, заменили в перерыве. 

Так что будет непросто, но все в порядке, в полном порядке, потому что полуфинал Лиги чемпионов должен быть сложным, и это абсолютно нормально.

Мы не думали, что будет просто. Это будет нелегко. Но мы провели хорошую игру дома, и нам лучше провести хорошую игру и там, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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