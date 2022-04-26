Дементьев о том, что его убрали с Первого по указанию администрации президента: «Да, вполне. Большинство не заметило моего отсутствия»

рассказал, почему перестал комментировать на Первом канале.

– Во время Евро-2020 вы как-то резко исчезли из эфира Первого канала. Что случилось?

– В одной из моих любимых книг «Двадцать лет спустя» Александра Дюма есть персонаж аббат Скаррон, который отличался очень хорошим чувством юмора, все время острил. Государство платило ему пенсию, и в какой-то момент кардинал Мазарини его с этой пенсии отрезал. Все приехали ему выражать соболезнования, и он уже устал каждый раз искать новую остроту. Когда очередной человек сказал: «Вы теперь обеднели?», – он ответил: «Ну да, господин Мазарини был так добр, что вспомнил обо мне».

Вот кто-то в руководстве тоже был так добр, что вспомнил обо мне. Я даже не стал выяснять, кто именно, но явно был звонок. Даже непонятно, что стало катализатором. До этого я отработал на «Первом» весь чемпионат мира, а тут вдруг часа за три до матча – выяснилось, что я не буду комментировать.

Руководство спортивной редакции Первого здесь абсолютно ни при чем. Более того, они мне даже выплатили деньги за те матчи, которые я должен был комментировать, но не успел. А у меня, по-моему, было шесть-семь игр запланировано, включая полуфинал.

– Есть версия, что это был указ из администрации президента. Верите?

– Да, вполне. У нас все определяется указами из администрации президента. Опять же, в одной из любимых моих книг, в воспоминаниях Георгия Данелии, у которого тоже были проблемы с цензурой, он пишет, что в какой-то момент его не стали сильно наказывать, потому что решили: не та он фигура, чтобы из него делали Солженицына. Вот и в моем случае масштаб личности не тот, чтобы из меня делать показательную жертву.

Когда отстранили , это было скандалом. Потому что, во-первых, масштаб его известности. Во-вторых, очень массово анонсировал его участие на : рекламные ролики, «Вечерний Ургант», включения в программу «Время». И когда он после первого матча исчез, это было заметно. А моего отсутствия, полагаю, большинство людей не заметили.

– Как видите, заметили. Вы не пытались выяснить причину?

– А зачем? Мало ли какая блажь. Я отнесся к этому абсолютно философски. Меня в принципе удивлял сам факт того, что я комментирую на Первом. В изменившихся обстоятельствах это выглядело достаточно странно, тем более после того, как меня по политическим мотивам вместе с Уткиным и Андроновым убрали с .

Понятно, что полоса нейтралитета все сужалась, и меня должны были убрать и с Первого. Ну, вот и убрали, – сказал комментатор в интервью Sports.ru.

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