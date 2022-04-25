Почеттино недоволен низким влиянием на трансферы «ПСЖ». Он был против подписания Рамоса

Главный тренер недоволен своим положением в клубе.

Как сообщает Sky Sports, аргентинцу так и не удалось должным образом устроить жизнь в Париже. До последних месяцев он проживал в отеле, а его семья так и осталась в Лондоне.

Также тренера огорчает то, что его влияние на клубную философию и трансферную политику невелико. Подчеркивается, что, не считая покупки защитника , в ходе летней трансферной кампании его мнение почти не учитывалось, а некоторых футболистов он и вовсе не хотел видеть в команде – защитника , например.

Ранее сообщалось, что Почеттино близок к уходу из «ПСЖ», а его место хочет занять Антонио Конте из «Тоттенхэма».

Почеттино о свисте в адрес Рамоса: «Он великий чемпион и заслуживает максимум уважения, как и все игроки «ПСЖ»