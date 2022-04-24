Вильзон Изидор: «Готов остаться в «Локо» на все 4 года контракта. Думаю только о клубе»

заявил, что готов остаться в «Локомотиве» до конца контракта.

О будущем

«Я думаю только о «Локомотиве». Готов остаться в клубе на все 4 года контракта».

О том, что его 6-матчевая серия с голами прервалась

«Главное, что мы победили», – сказал нападающий после победы над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

Контракт француза с «Локо» действует до лета 2026 года.

У 21-летнего форварда 7 голов и 1 передача в 7 матчах за московский клуб. Его статистику можно изучить здесь.