Карякин о «Спартаке»: «Мы отстранены просто потому, что представляем Россию, хотя честно отобрались на турниры. Схожие ситуации»

Шахматист Сергей Карякин высказался об отстранении «Спартака» от Лиги Европы.

– Вы болеете за футбольный «Спартак». Наверное, вам было обидно, что команда впервые за последние годы попала в еврокубки, но чиновники УЕФА лишили ее возможности продолжить борьбу за победу в ?

– Да, также попал под спортивные санкции. Ситуация сложная. Надеюсь, что команде и новому тренеру [ ] удастся из нее выбраться.

Я просто обалдел, когда узнал об этом решении. Мне на самом деле было обидно: болеешь за команду, желаешь ей удачи, она выходит из группы, а ее вдруг так наказывают.

Мы со «Спартаком» оказались в похожей ситуации. Каждый из нас честно отобрался на свой турнир, а нас обоих дисквалифицировали. Просто так, потому что мы представляем Россию, – сказал гроссмейстер, дисквалифицированный ФИДЕ на полгода из-за высказываний на политическую тему.

«Спартак» должен был сыграть с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы, но немецкий клуб пропустили дальше без матчей с россиянами.