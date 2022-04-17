Карякин о «Спартаке»: «Мы отстранены просто потому, что представляем Россию, хотя честно отобрались на турниры. Схожие ситуации»

Шахматист Сергей Карякин высказался об отстранении «Спартака» от Лиги Европы.
– Вы болеете за футбольный «Спартак». Наверное, вам было обидно, что команда впервые за последние годы попала в еврокубки, но чиновники УЕФА лишили ее возможности продолжить борьбу за победу в Лиге Европы?
– Да, «Спартак» также попал под спортивные санкции. Ситуация сложная. Надеюсь, что команде и новому тренеру [Паоло Ваноли] удастся из нее выбраться.
Я просто обалдел, когда узнал об этом решении. Мне на самом деле было обидно: болеешь за команду, желаешь ей удачи, она выходит из группы, а ее вдруг так наказывают.
Мы со «Спартаком» оказались в похожей ситуации. Каждый из нас честно отобрался на свой турнир, а нас обоих дисквалифицировали. Просто так, потому что мы представляем Россию, – сказал гроссмейстер, дисквалифицированный ФИДЕ на полгода из-за высказываний на политическую тему.
«Спартак» должен был сыграть с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы, но немецкий клуб пропустили дальше без матчей с россиянами.