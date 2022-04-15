ЦСКА — Спартак прогноз на матч 20 апреля Кубок России, прогноз на футбольный матч

20 апреля пройдет главный матч ¼ финала Кубка России по футболу. В Москве, на поле стадиона «ВЭБ Арена», сыграют два столичных клуба, которые уже ни раз становились победителями турнира. В 19:30 по московскому времени стартует игра ЦСКА — «Спартак».

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ЦСКА дважды обыграл «Спартак» в текущем сезоне и 4 раза в 5 крайних матчах. Красно-синие фавориты предстоящего матча. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает самые высокие коэффициенты на матч (на момент выхода обзора):

2,23 на победу ЦСКА;

3,68 на ничью;

3,55 на победу «Спартака»;

1,64 на проход ЦСКА;

2,26 на проход «Спартака»;

1,97 на ТМ2,5;

2,02 на ТБ2,5.

В пяти крайних встречах, всего раз команды забили три и более гола, остальные игры на ТМ2,5. В последней кубковой игре сильнее были красно-белые. Команды сыграли 2:2 в основное время и «Спартак» забил третий мяч в дополнительное.

ЦСКА

ЦСКА бодро начал весеннюю часть сезона. Красно-синие выиграли 4 матча в РПЛ, обыграв ЦСКА 2:0, «Нижний Новгород» 1:0, «Локомотив» 2:1 и «Рубин» 6:1. Еще была кубковая победа над «Сочи» 2:1. Во всех встречах результативными действиями отметился Юссуф Языджки. Он также забил в двух следующих матчах, которые прошли после паузы на матчи национальных сборных, но здесь его голов не хватило для победы. Ничья 2:2 с «Уралом» дома и поражение 2:4 от «Химок» в гостях.

В 10-ти последних официальных матчах у ЦСКА 7 побед со средней результативностью в 2 гола за матч. В трех оставшихся встречах 1 ничья и 2 поражений. Красно-синие пропустили 11 мячей на этом отрезке. В половине матчей прошла ставка на обмен голами, еще в половине игр на ТБ2,5. Дома красно-синие проиграли всего один раз в 10 играх, при 6 победах и 3 ничьих. Средняя результативность скромнее — 1,7 гола за матч. 7 из 10 игр на ТМ2,5.

В лазарете столичного клуба два футболиста. Игру со «Спартаком» пропустит форвард Антон Заболотный и защитник Игорь Дивеев. Дисквалифицированных нет.

«Спартак»

«Спартак» после зимней паузы в чемпионате не отличается стабильностью. У команды две победы в РПЛ в шести играх: в гостях с «Динамо» 2:0 и дома с «Арсеналом» 3:0. Проиграли красно-белые «Краснодару» 1:2 дома, ЦСКА 0:2 дома и «Локомотиву» 0:1 в гостях. С «Нижним Новгородом» ничья 1:1 на выезде. В турнирной таблице РПЛ «Спартак» во второй части, поэтому ставка сделана на кубковые игры, где остаются шансы на трофей. В Кубке России столичный клуб сыграл один матч и дома разгромил «Кубань» 6:1.

«Спартак» выиграл половину из 10 последних официальных игр, при 1 ничьей и 4 поражения. Разница голов 16:11. Средняя результативность 1,6 гола за матч. Половина игр прошла на ТБ2,5, но только в 4 из 10 встреч был обмен голами. Если брать гостевые игры, то ситуация значительно хуже: 3 победы, 3 ничьи и 4 поражения. Средняя результативность 0,9 гола за матч. Пропустили красно-белые 16 раз, но 7 мячей в одной встрече. Поражение 1:7 от «Зенита». 7 из 10 матчей на ТМ2,5. В половине матчей отличились обе команды.

В лазарете команды два игрока обороны и голкипер. Не сыграет Александр Селихов. Илья Кутепов и Павел Маслов. Под вопросом появление на поле Георгия Джикии. Дисквалифицированных нет.

Прогноз на матч 1/4 финала Кубка России ЦСКА — «Спартак» 20 апреля 2022

В Кубке России команды сыграли 5 матчей. У ЦСКА две победы в основное время и три ничьи. Два раза команды выявляли сильнейшего в серии пенальти: по одной победе. Один раз «Спартак» был сильнее в дополнительное время. Разница голов 13:9 в пользу ЦСКА. Все матчи на ТБ2,5, 4 из 5 встреч на ТБ3,5. В пяти играх прошла ставка на ИТБ1,5 ЦСКА. Если брать все официальные встречи, то «Спартак» впереди по победам: 69 против 66, при 35 ничьих. Разница голов 247:227 в пользу красно-белых.

ЦСКА сбавил обороты после паузы на матчи национальных сборных, но все еще хорош в нападении. У «Спартака» появляются первые признаки хорошей игры в атаке, но проблемы с обороной никуда не ушли. Команды достаточно результативно играют в очных кубковых встречах, чего нельзя сказать про матчи РПЛ. От матча можно ожидать обилия голов, учитывая проблемы в обороне и новичков двух клубов, играющих в атаке. Для ставки на матч можно использовать ТБ2,5 с коэффициентом 2,02 и «обе забьют — да» за 1,77 по линии букмекерской конторы «Лига Ставок».

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Где смотреть ЦСКА – Спартак