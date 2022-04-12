Клаудиньо об 1 ассисте в 2022-м: «Это беспокоит, но сейчас я отрабатываю в обороне и начинаю атаки из глубины»

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Клаудиньо высказался о смене позиции в «Зените».

– Вы очень ярко дебютировали в «Зените», многие называли вас лучшим футболистом осенней части РПЛ. Но в 2022 году у вас пока одна голевая передача. Это вас беспокоит?

– Если скажу, что совсем не беспокоит, это будет неправдой. Разумеется, я всегда хочу помогать команде своими голами и результативными передачами. Но ничего, сейчас эта помощь выражается чуть иначе – я отрабатываю в обороне, начинаю атаки из глубины и пусть не отдаю последний пас под голевой удар, но участвую в построении комбинации, которая приведет к взятию ворот.

Да, раньше я играл ближе к чужой штрафной, а сейчас опустился ниже, но я счастлив, когда делаю ту работу, которая приносит пользу.

– Зато у Малкома этой весной уже четыре гола. Он вас не подкалывает из-за этого?

– Нет, у нас с ним нет никакого соперничества на этой почве. Совсем наоборот – каждый радуется за другого, когда тому удается отличиться результативным действием. Очень круто, что у Малки так складывается этот сезон, потому что в прошлом дела у него шли не слишком хорошо. Он заслужил все, что сейчас с ним происходит.

У Клаудиньо новая роль – в центре поля. Весной лишь 1 ассист, но пользы в атаке все равно много

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