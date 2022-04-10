НХЛ. «Вашингтон» примет «Бостон», «Питтсбург» против «Нэшвилла», «Тампа» сыграет с «Баффало»

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«Вашингтон» сыграет с «Бостоном» в очередной игровой день чемпионата НХЛ.

«Питтсбург» примет «Нэшвилл», «Тампа» будет противостоять «Баффало», «Миннесота» сыграет с «Лос-Анджелесом»

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Бостон
Дата проведения
10 апреля, 20.30, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Нэшвилл
Дата проведения
10 апреля, 23.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Баффало
Дата проведения
11 апреля, 00.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Лос-Анджелес
Дата проведения
11 апреля, 00.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Анахайм
Дата проведения
11 апреля, 01.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Даллас
Дата проведения
11 апреля, 02.00, «United Center»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Виннипег
Дата проведения
11 апреля, 02.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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