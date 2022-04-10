НХЛ. «Вашингтон» примет «Бостон», «Питтсбург» против «Нэшвилла», «Тампа» сыграет с «Баффало»

«Вашингтон» сыграет с «Бостоном» в очередной игровой день чемпионата НХЛ.
«Питтсбург» примет «Нэшвилл», «Тампа» будет противостоять «Баффало», «Миннесота» сыграет с «Лос-Анджелесом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 апреля, 20.30, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 10 апреля, 23.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 11 апреля, 00.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 11 апреля, 00.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 11 апреля, 01.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 11 апреля, 02.00, «United Center»
- Дата проведения
- 11 апреля, 02.30, «Canadian Tire Centre»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.