Куртуа о 3 пенальти «Реала»: «Когда «Валенсия» трижды била пенальти нам, никто ничего не говорил»

рассказал о своем отношении к разговорам, что «Реалу» помогают судьи.

Мадридский клуб в 30-м туре Ла Лиги обыграл «Сельту» (2:1) благодаря двум голам пенальти. Еще один 11-метровый форвард не реализовал.

«Мы проводим хороший сезон, а судейские решения всегда порождают сомнения.

Когда пенальти ставили в пользу «Валенсии», никто ничего не говорил. Это футбол», – сказал вратарь «Реала».

В ноябре 2020 года «Мадрид» проиграл «Валенсии» в чемпионате Испании (1:4). Три из четырех голов Куртуа пропустил с пенальти.