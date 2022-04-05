Обладательница «Золотого мяча»-2021 Путельяс об отношении к женскому футболу: «Есть только один футбол, в который играют и мужчины, и женщины»

Капитан женской «Барселоны» призвала относиться к женскому футболу так же, как к мужскому.

– Чего недостает женскому футболу со стороны журналистов, чтобы он был более актуален?

– CМИ нужно начать практиковаться [писать], что есть только один футбол, в который играют и мужчины, и женщины.

Также продолжайте освещать события, потому что иногда мне трудно найти даже расписание.

В тот день, когда я приду на интервью и смогу поговорить только о футболе, мы чего-то достигнем, – сказала Алексия Путельяс.

В 2021 году Путельяс в составе «Барселоны» выиграла Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании, за что получила «Золотой мяч» и приз The Best от ФИФА.

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