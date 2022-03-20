«Лейпциг» Тедеско не проигрывает 9 матчей: 6 побед, 3 ничьих. Дальше – игра с «Боруссией» в Дортмунде

под руководством не проигрывает с начала февраля.

Сегодня команда не сумела набрать 3 очка в матче 27-го тура Бундеслиги с (0:0), однако продлила серию без поражений до 9 игр.

В последний раз «Ред Булл» уступал 5 февраля – «Баварии» (2:3). С тех пор у него 6 побед и 3 ничьих.

Далее «Лейпциг» сыграет в гостях у дортмундской «Боруссии» – это случится 2 апреля.