«Лейпциг» Тедеско не проигрывает 9 матчей: 6 побед, 3 ничьих. Дальше – игра с «Боруссией» в Дортмунде

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия РБ Лейпциг Доменико Тедеско Футбол

«Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско не проигрывает с начала февраля.

Сегодня команда не сумела набрать 3 очка в матче 27-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом» (0:0), однако продлила серию без поражений до 9 игр.

В последний раз «Ред Булл» уступал 5 февраля – «Баварии» (2:3). С тех пор у него 6 побед и 3 ничьих.

Далее «Лейпциг» сыграет в гостях у дортмундской «Боруссии» – это случится 2 апреля.

РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
20 марта, 17.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика
РБ ЛейпцигГулачи, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Кампль (Форсберг, 60), Лаймер (Айдара, 84), Ольмо (Собослаи, 84), Нкунку, Андре Силва (Поульсен, 72).
Айнтрахт ФТрапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Кнауфф (Ленц, 80), Костич, Роде (Хрустич, 46), Камада (Ильзанкер, 89), Якич, Линдстрем (Хеуге, 66), Борре (Ламмерс, 88).
Предупреждения:
Лаймер (19), Ндика (35), Хинтереггер (50), Хрустич (56), Хеуге (90), Якич (90).

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