«Лейпциг» Тедеско не проигрывает 9 матчей: 6 побед, 3 ничьих. Дальше – игра с «Боруссией» в Дортмунде

«Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско не проигрывает с начала февраля.
Сегодня команда не сумела набрать 3 очка в матче 27-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом» (0:0), однако продлила серию без поражений до 9 игр.
В последний раз «Ред Булл» уступал 5 февраля – «Баварии» (2:3). С тех пор у него 6 побед и 3 ничьих.
Далее «Лейпциг» сыграет в гостях у дортмундской «Боруссии» – это случится 2 апреля.
- Дата проведения
- 20 марта, 17.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Кампль (Форсберг, 60), Лаймер (Айдара, 84), Ольмо (Собослаи, 84), Нкунку, Андре Силва (Поульсен, 72).
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Айнтрахт Ф –
Трапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Кнауфф (Ленц, 80), Костич, Роде (Хрустич, 46), Камада (Ильзанкер, 89), Якич, Линдстрем (Хеуге, 66), Борре (Ламмерс, 88).