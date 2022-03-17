Джан Пьеро Гасперини: «Аталанта» заслуженно вышла в 1/4 финала, это приятно. Мы счастливы, но было очень трудно»

высказался о выходе «Аталанты» в 1/4 финала .

Итальянский клуб обыграл по сумме двух матчей (3:2, 1:0) и вышел в следующую стадию турнира.

– Очень приятно выйти в четвертьфинал. Во втором тайме у нас возникли некоторые сложности, но в целом мы заслуженно прошли дальше. Теперь давайте дождемся результатов жеребьевки, но для начала – насладимся сегодняшним вечером.

Мы могли сыграть лучше, но нам удалось показать важные качества, которые необходимы на таком уровне.

Я поздравил , он извлекает максимум из команды, в которой много молодых талантов. Мы счастливы, что прошли дальше, но нам было очень трудно.

– Будете ли вы счастливы, если в следующем раунде вам достанется любой соперник, кроме «Барселоны»?

– С другими командами тоже будет непросто, например, есть еще «Севилья» и «Вест Хэм». Я никогда не пытаюсь выбрать соберника, которого хотел бы получить, до того, как состоится жеребьевка, – сказал тренер «Аталанты» для Sky Sport Italia.