Шалимов про 0:0 с «Ахматом»: «Урал» заслужил 3 очка. Качество игры дает оптимизм»

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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Первый тайм неважный. Надо опять смотреть почему. Мы в предыдущих матчах долго раскачивались, но сегодня второй тайм хороший.

Расстроены ли мы результатом? Результатом, наверное, да, потому что мы могли забить, а вот качество игры дает оптимизм.

Если говорить о втором тайме, то мы владели полностью инициативой, создали много моментов, но не забили. Вратарь соперника сыграл здорово пару раз, и где-то сами мы не разобрались.

У меня положительные ощущения после игры, хотя, конечно, нам нужны очки. И, конечно, три очка мы сегодня заслужили. Жалко, что мы их не заработали. Нужна была победа», – сказал Шалимов.

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