Скопинцев о судействе: «Средненькое, но Карасев судит европейские матчи, а мы в Европе не играем»

ответил на вопрос о качестве судейства после поражения от «Спартака» (0:2).

– Матч неудачно сложился с точки зрения результата. Но второй тайм играли достойно, проявили характер. Пацаны молодцы, не сдались, бились.

попал хорошо, пробей еще раз 10, не факт, что залетело бы.

– Степашин «поблагодарил» за удаление. Как вам судейство?

– Вы ждете, что я на провокации отвечу?

– Нет, хотим услышать ваше мнение.

– Судейство средненькое. На уровне, как обычно.

Со стороны «Динамо» и «Спартака» можно было быть более решительным, трактовать моменты в пользу «Динамо», давать бороться.

Я вообще не вправе что-то говорить о Карасеве. Он судит европейские матчи, а мы в Европе не играем, – сказал защитник «Динамо».

«Спартак» вмешался в чемпионскую гонку: тормознул «Динамо». Вот как разобрались с удобным соперником