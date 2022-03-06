Скопинцев о судействе: «Средненькое, но Карасев судит европейские матчи, а мы в Европе не играем»

Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос о качестве судейства после поражения от «Спартака» (0:2).
– Матч неудачно сложился с точки зрения результата. Но второй тайм играли достойно, проявили характер. Пацаны молодцы, не сдались, бились.
Квинси Промес попал хорошо, пробей еще раз 10, не факт, что залетело бы.
– Степашин «поблагодарил» Сергея Карасева за удаление. Как вам судейство?
– Вы ждете, что я на провокации отвечу?
– Нет, хотим услышать ваше мнение.
– Судейство средненькое. На уровне, как обычно.
Со стороны «Динамо» и «Спартака» можно было быть более решительным, трактовать моменты в пользу «Динамо», давать бороться.
Я вообще не вправе что-то говорить о Карасеве. Он судит европейские матчи, а мы в Европе не играем, – сказал защитник «Динамо».
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