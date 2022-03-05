Маркиньос считает Мбаппе лучшим футболистом мира: «Редко можно увидеть такую мощь. Но важны все игроки команды»

назвал лучшим игроком мира.

– Мы видим, что Мбаппе делает на поле, знаем, как он важен. Он забивает голы, решает исход матчей... Нам нужны такие игроки. Мы видим его на тренировках. Редко можно увидеть такую мощь.

– Для тебя он лучший игрок мира на данный момент?

– Думаю, на данный момент да.

– Он настоящая звезда «ПСЖ»?

– Я знаю, к чему ты клонишь (улыбается).

– Если он лучший игрок мира, то сейчас он априори лучший игрок «ПСЖ»?

– Так вопрос не стоит. Иногда меня спрашивают: «Ты капитан, значит, ты главный в команде?» Но это не так. Говорят: Килиан – звезда команды, Месси – великий игрок, звезда команды...

Я всегда говорю, что важны все игроки, даже те, кто не играет. Я никогда не скажу: «Он звезда, он босс». Если игрок начинает так думать, это может просто так создать негатив в команде, – сказал капитан .