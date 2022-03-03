Роналд Куман: «Вскоре после ухода Месси «Барса» покупает игрока за 55 млн евро. Почему Лео должен был уйти?»

высказался об уходе из «Барселоны».

«Руководство настаивало, чтобы я согласился на уход некоторых игроков. Они говорили, что это нужно для приведения финансов в порядок.

Но когда ты видишь, что они покупают кого-то за 55 млн евро вскоре после ухода Лионеля Месси, то думаешь, не произошло ли там что-то еще. Почему Месси должен был уйти?» – сказал бывший тренер «Барселоны» в интервью Algemeen Dagblad.

Этой зимой «Барса» купила у «Манчестер Сити» вингера Феррана Торреса за 55 млн евро. Сообщалось, что эту сумму каталонский клуб выплатит несколькими траншами в течение четырех лет, а первый платеж будет осуществлен лишь летом.

«Барса» забирает Феррана Торреса из «Сити» за 55 млн. Откуда такие деньги?