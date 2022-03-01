«Расизм ушел из законов в менталитет, но видны перемены. То, что делаю я, 30-40 лет назад не было возможно для игрока». Тюрам о борьбе с дискриминацией

считает необходимым обучать молодых людей выступать против расизма.

«Расизм перестал быть частью законодательства и стал частью менталитета.

Но видны перемены. То, что сейчас больше говорят о расизме, стало возможным лишь благодаря росту числа людей, не являющихся расистами. Они стремятся выступить против него. Люди, которые прежде молчали, теперь могут высказываться.

То, что делаю я, еще 30-40 лет назад для футболиста не было возможно. Вот почему следует наставлять молодых людей – чтобы они следовали этому пути.

И надо перестать верить в то, что ничего не меняется. Мир меняется», – заявил бывший защитник сборной и .