У «Арсенала» рекордные убытки за 2021 финансовый год – 107,3 млн. Доходы снизились, расходы на зарплату – выросли

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«Арсенал» опубликовал финансовый отчет за 2021 финансовый год.

Доход клуба за этот период составил 327,6 миллиона фунтов, снизившись на 15,9 миллиона по сравнению с предыдущим годом.

Убыток «канониров» составил 107,3 миллиона фунтов – рекордное значение для клуба. «Арсенал» связывает часть убытка в размере 85 миллионов с пандемией.

На зарплаты лондонский клуб потратил 244 миллиона фунтов, что на 10 миллионов больше, чем в прошлом году. Доход от трансляции вырос со 118,9 миллиона фунтов до 184,4 миллиона.

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