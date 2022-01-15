Араухо хочет остаться в «Барсе», но рассчитывает на повышение зарплаты из-за предложений из АПЛ

Защитник Рональд Араухо не намерен покидать «Барселону».

Как передает Diario Sport, 22-летний уругваец и его агент уже сообщили клубу, что их приоритет – продолжить карьеру в «блаугране», к которой футболист испытывает очень теплые чувства и где ощущает себя востребованным.

В то же время игроку поступают различные предложения из клубов АПЛ, поэтому он ожидает, что его желание играть за «Барселону» положительно отразится на его зарплате по новому контракту, заключение которого ожидалось еще несколько недель назад.

Учитывая экономическую ситуацию, в которой оказалась команда, Араухо не будет просить довести его зарплату до уровня партнеров по линии обороны, но все же рассчитывает на ее повышение.

В текущем сезоне защитник провел 15 матчей в , забив 2 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.