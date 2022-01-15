Невилл о просьбах клубов АПЛ о переносах: «Нужно прекратить это. У «МЮ» и других по 30-40 человек в составе – не верю, что они не могут набрать 13-16 игроков»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о просьбе «Арсенала» перенести матч с .

«Канониры» обосновали свою просьбу коронавирусом, травмами и отъездом части игроков на Кубок Африки.

«Я искренне считаю, что все команды, не только в Премьер-лиге, но и в других дивизионах, должны играть свои матчи. Балогун и Мэйтленд-Найлз ушли в аренду, Джака получил красную – здесь нет чьей-то вины. Мы не можем отменять матчи.

В последние несколько недель речь о командах, которые однозначно просили перенести матчи, думая о том, оптимальный ли у них состав для победы. Это нужно прекратить.

У и других команд по 30-40 человек в составе – я не верю, что они не могут набрать 13-16 игроков. Я считаю, что просьбу должны отклонить.

Это должно прекратиться сейчас. Команды должны играть», – заявил эксперт Sky Sports.