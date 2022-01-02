«Ни в коем случае не пенальти, Бернарду уже падал. Ужасное решение». Фабрегас о матче «Арсенал» – «Ман Сити»

Полузащитник Сеск Фабрегас, ранее выступавший за «Арсенал», раскритиковал решение арбитра Стюарта Эттуэлла, который назначил пенальти в ворота «канониров» в матче 21-го тура против «Манчестер Сити» (1:2).

«Это ни в коем случае не пенальти. Ужасное решение», – написал Фабрегас. Затем, отвечая одному из пользователей твиттера, футболист написал: «Он [Бернарду Силва] уже падал».

На 53-й минуте получил право на 11-метровый, когда хавбек хозяев Гранит Джака в штрафной нарушил правила в борьбе с полузащитником Бернарду Силвой.

Вингер Рияд Марез реализовал пенальти.

«Арсенал» за пять минут получил пенальти и удаление – и проиграл «Сити». Хотя был лучше (признал даже Пеп)