Генеральный директор АПЛ Ричард Мастерс прокомментировал создание базы данных тренеров из этнических меньшинств и тренеров-женщин.

«Ключевой частью нашего плана «Расизму нет места» является устранение нехватки разнообразия и расширение возможностей для тренеров из малопредставленных на данный момент групп.

Эта база данных предназначена для улучшения возможностей карьерного роста и профессионального развития, а также для поддержки тренеров на их пути в профессиональном футболе. Мы призываем зарегистрироваться всех тренеров, соответствующих установленным критериям.

На поле и трибунах мы видим невероятное разнообразие. Мы продолжим принимать меры, чтобы подобное наблюдалось и на позициях за пределами поля, особенно в среде тренеров», – сказал Мастерс.