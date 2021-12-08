Глава АПЛ о базе данных тренеров из меньшинств: «На поле и трибунах – невероятное разнообразие. Продолжим принимать меры, чтобы это произошло и среди тренеров»

Теги премьер-лига Англия дискриминация Ричард Мастерс Футбол

Генеральный директор АПЛ Ричард Мастерс прокомментировал создание базы данных тренеров из этнических меньшинств и тренеров-женщин.

«Ключевой частью нашего плана «Расизму нет места» является устранение нехватки разнообразия и расширение возможностей для тренеров из малопредставленных на данный момент групп.

Эта база данных предназначена для улучшения возможностей карьерного роста и профессионального развития, а также для поддержки тренеров на их пути в профессиональном футболе. Мы призываем зарегистрироваться всех тренеров, соответствующих установленным критериям.

На поле и трибунах мы видим невероятное разнообразие. Мы продолжим принимать меры, чтобы подобное наблюдалось и на позициях за пределами поля, особенно в среде тренеров», – сказал Мастерс.

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