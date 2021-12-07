Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится. Температура на стадионе – минус 10,6 градуса

Матч 18-го тура РПЛ ЦСКА – «Арсенал» состоится в запланированное время.

За час до игры делегат произвел замер температуры на стадионе «ВЭБ Арена», термометр показал -10,6 градуса.

Согласно регламенту, основания для отмены матча появляются, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов.

Матч, который пройдет без зрителей, начнется в 16:30 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.

Матч ЦСКА с «Арсеналом» перенесут из-за морозов? Или из-за пирошоу? Или не перенесут? Что вообще происходит?