Суд отклонил жалобу братьев Кокориных на взыскание с них по 50 тысяч рублей по делу об избиении водителя Соловчука

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу форварда «Фиорентины» и его брата на взыскание 50 тысяч рублей в пользу водителя Виталия Соловчука, потерпевшего по делу о драке в Москве.

В мае 2019 года братьев Кокориных, а также Павла Мамаева и Александра Протасовицкого Пресненский суд Москвы осудил за хулиганство и нанесение побоев.

Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого – к 1 году и 5 месяцам. Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО 19 сентября 2019-го.

Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, пострадал от этой группы лиц. Савеловский суд Москвы обязал четырех участников драки выплатить водителю в общей сложности 200 тысяч рублей компенсации – по 50 тысяч с ответчика. Кокорины подали апелляцию на это решение, но она была отклонена.