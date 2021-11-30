Моуринью о 0:3: «Роме» при нулевом атакующем потенциале важно использовать свои 2-3 момента – мы не смогли. «Интер» сильнее»

Главный тренер «Ромы» отказался отвечать на вопросы журналиста DAZN после матча с (0:3) в 16-м туре Серии А.

«Я прошу прощения у студии и у людей, находящихся дома, которые, возможно заинтересованы в ответах.

«Интер» сильнее нас в обычных условиях, в необычных – гораздо сильнее. В прошлом году у него было на 29 очков больше.

Сегодня из-за коронавируса и дисквалификаций наша ситуация была шаткой. Учитывая наш нулевой атакующий потенциал, важно было использовать те 2-3 момента, которые у нас могли появиться. В итоге у нас было 3 момента, но мы не забили.

Когда играешь с такой оборонительной структурой, как мы, нельзя позволить себе пропускать такие мячи, как первый и третий.

Рефери отработал хорошо. Кристанте можно было дать желтую карточку, у нас самая недисциплинированная команда в Серии А. У нас потрясающая статистика карточек.

Поздравляю «Интер» и желаю удачи во вторник [в матче с «Реалом»]. Всем спасибо, до свидания», – сказал португалец в эфире DAZN.