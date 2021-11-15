РФС о Карпине: «Контракт содержит пункт об автоматической пролонгации в случае выхода в стыковые матчи. Это и произошло»

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РФС отреагировал на возможный уход Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

«Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам игры в Хорватии», – сказали в пресс-службе РФС.

Ранее Карпин заявил, что еще не знает, будет ли продолжать работу с национальной командой.

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