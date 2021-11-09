Капитан «Вулвс» Коуди готов весь сезон носить радужную повязку: «Мы могли бы делать для ЛГБТК гораздо больше – не раз в год»

Защитник и капитан считает, что в английском футболе стоит делать больше акций для поддержки ЛГБТ, а также заявил, что готов весь сезон носить радужную повязку.

В АПЛ есть акция Rainbow Laces («Радужные шнурки»), в рамках которой футболисты, которые ее поддерживают, вдевают в бутсы радужные шнурки, капитаны надевают радужные повязки, а угловые флаги на стадион также меняют на радужные. В 2021 году акция пройдет в среду 8 декабря.

«Раз в год мы проводим акцию Rainbow Laces, раз в год надеваем радужные повязки, и люди говорят об этой теме намного больше. Мы могли бы делать в этом плане гораздо больше – из недели в неделю, а не раз в сезон.

Мне трудно высказывать какие-то идеи, потому что я не отвечаю за это. Но то,что мы делаем, уже хорошо. И мы всегда можем сделать больше, чтобы помочь ЛГБТК-людям», – сказал 28-летний англичанин.

Коуди в этом году получил награду за поддержку представителей ЛГБТ-сообщества.

В октябре австралийский футболист клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло сделал каминг-аут – он единственный открытый гей среди игроков высших дивизионов.