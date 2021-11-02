Капитан «Вулвс» Коуди про ЛГБТ: «Футбол должен быть спортом для всех. Если кто-то хочет совершить каминг-аут, у нас все будут открыты к этому»

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Защитник и капитан «Вулверхэмптона» Конор Коуди высказался о появлении геев в футболе.

Коуди в этом году получил награду за поддержку представителей ЛГБТ-сообщества.

«Я могу говорить только как футболист, от лица своей команды. И вот как футболист я могу сказать следующее: если кто-то хочет совершить каминг-аут, поговорить со мной, обсудить это, любой в нашей раздевалке будет открыт к этому.

Никогда не встречал футболиста, на которого бы негативно повлияло бы подобное желание – поговорить.

Я думаю, что первый игрок, который сделает это, получит ответную реакцию, а затем это станет чем-то обыденным. Этого ждут все.

Поддерживаю мнение о том, что футбол – лучший вид спорта в мире, и я искренне верю, что он должен быть спортом для всех. Мы должны делать все возможное, чтобы каждый чувствовал себя вовлеченным, чтобы все чувствовали себя единым целым.

Равенство – важное слово. И когда речь заходит об ЛГБТК, я тот, кто делает так, чтобы другие были вовлечены в процесс. Если кто-то хочет получать удовольствие от просмотра или игры в футбол, но не чувствует себя частью всего этого, это ужасно.

Слово «равенство» имеет для меня большое значение, и если я могу помочь кому-либо любым возможным способом, это действительно важно», – сказал 28-летний англичанин.

В октябре австралийский футболист клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло сделал каминг-аут – он единственный открытый гей среди игроков высших дивизионов.

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