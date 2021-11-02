«Зенит» о посте Моуринью про пенальти «Ювентуса»: «🧐»

«Зенит» отреагировал на пост главного тренера «Ромы» о разной трактовке правил при исполнении пенальти.

Накануне в матче Лиги чемпионов против (2:4) в ворота клуба из Санкт-Петербурга был назначен 11-метровый. Форвард туринцев Пауло Дибала реализовал его со второй попытки, так как при исполнении первого удара, который прошел мимо ворот, хавбек петербуржцев Вильмар Барриос и защитник Деян Ловрен раньше времени вбежали в штрафную, поэтому арбитр попросил перебить.

В недавнем матче Серии А между «Ромой» и «Юве» (0:1) в момент исполнения пенальти полузащитником римлян Жорданом Верету игроки также раньше времени вбежали в штрафную. С ударом француза справился вратарь «бьянконери» Войчех Шченсны, однако рефери Даниэле Орсато не зафиксировал нарушений и не дал «Роме» возможность перебить.

Моуринью в своем инстаграме опубликовал кадры обоих эпизодов и подписал их: «В одном случае перебивали, в другом – нет… Угадайте, где какой».

опубликовал скриншот публикации португальского тренера и сопроводил его эмодзи 🧐.