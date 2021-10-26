Калиниченко об ответе «Спартака» на просьбу о встрече: «Мнимая открытость, в стиле «а ты ваще кто такой». Как за все это стыдно»

Теги Спартак Максим Калиниченко премьер-лига Россия Дмитрий Зеленов Футбол

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на слова главы пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова.

Ранее Калиниченко обратился к клубу с просьбой организовать встречу тренера Руя Витории и капитана Георгия Джикии с ветеранами команды. Зеленов заявил, что Максим может задать «все интересующие его вопросы в эфире «Матч ТВ».

«В общем, что и требовалось доказать. Мнимая открытость, в стиле «а ты ваще кто такой, чтобы с тобой разговаривать» 😏

Как за это все стыдно…» – написал Калиниченко. 

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