Генич о Клаудиньо: «Кудесник! Сравнить с Зобниным, Литвиновым – наши такие угловатые. Как «Зенит» вытащил его из системы «Ред Булла» за адекватные деньги?»

Комментатор «Матч ТВ» оценил игру полузащитника Клаудиньо после матча против (7:1) в 12-м туре .

«Клаудиньо хороший. Надо понять, как «Зениту» удалось достать его из этого , вытащить игрока из системы «Ред Булла», заплатить вполне адекватные деньги, с такими характеристиками заманить игрока в Россию.

Даже если ему переплачивают – есть за что. Ну кудесник! Как с мячом работает! Я не знаю, они там все на Копакабане тренируются, что ли?

Вот его сравнить просто по координации и технике владения мячом, например, с Литвиновым, Зобниным – наши такие угловатые, а этот такой пластичный, координированный, мяч все время под ногой. Причем он четко в любой момент знает, что он может с этим мячом сделать.

Очень хорошее приобретение. Он даже круче Малкома», – сказал Генич.