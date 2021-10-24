Генич о Клаудиньо: «Кудесник! Сравнить с Зобниным, Литвиновым – наши такие угловатые. Как «Зенит» вытащил его из системы «Ред Булла» за адекватные деньги?»

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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил игру полузащитника «Зенита» Клаудиньо после матча против «Спартака» (7:1) в 12-м туре РПЛ.

«Клаудиньо хороший. Надо понять, как «Зениту» удалось достать его из этого «Брагантино», вытащить игрока из системы «Ред Булла», заплатить вполне адекватные деньги, с такими характеристиками заманить игрока в Россию.

Даже если ему переплачивают – есть за что. Ну кудесник! Как с мячом работает! Я не знаю, они там все на Копакабане тренируются, что ли?

Вот его сравнить просто по координации и технике владения мячом, например, с Литвиновым, Зобниным – наши такие угловатые, а этот такой пластичный, координированный, мяч все время под ногой. Причем он четко в любой момент знает, что он может с этим мячом сделать.

Очень хорошее приобретение. Он даже круче Малкома», – сказал Генич.

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