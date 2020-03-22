Диего Симеоне: «Когда в «Ливерпуле» говорят о нашей удаче, я думаю о команде, уступавшей 0:2 и забившей трижды»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился своими взглядами на футбол.

«Футбол – это как бокс, потому что ты должен знать, когда начать атаковать. «Атлетико» знает, какие достоинства у нас есть.

Например, когда мы играли против «Ливерпуля», а это невероятная команда, мы знали, что можем создать им проблемы.

Когда они говорят о нашей удаче, то я думаю о команде, которая проигрывала 0:2 и забила трижды.

Это не удача. Игра ценна в своей целостности», – сказал Симеоне в интервью AFA.

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