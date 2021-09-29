Вендел: «Зениту» с «Сочи» просто точно не будет. Это отличная команда»

Полузащитник «Зенита» поделился ожиданиями от матча 10-го тура с .

– Впереди игра с «Сочи». Соперник шел в лидирующей группе, но в двух последних матчах потерпел два поражения и сбавил обороты. Чего ждете от воскресной игры?

– Это отличная команда, так что просто нам точно не будет.

Здорово, что снова играем дома. Перед родными болельщиками всегда приятнее и комфортнее, хоть и дополнительная ответственность, разумеется, тоже присутствует.

Сделаем все, чтобы уйти на очередную паузу ФИФА в хорошем настроении. «Зенит» всегда играет только на победу, – сказал бразилец.

Матч – «Сочи» состоится 3 октября, начало – в 16:30 по московскому времени.