Заряжайте на матчи «Динамо» и выигрывайте призы от 1xСтавка: квадрокоптеры, умные колонки, айфоны

Букмекерская компания 1хСтавка и «Динамо» проводят совместную акцию «Связанные одним цветом», в рамках которой болельщики московской команды могут выиграть множество отличных призов.

Для участия в акции достаточно просто делать ставки на матчи бело-голубых в РПЛ. В акции принимают участие прогнозы, сделанные на сайте и в мобильных приложениях 1хСтавка с 23 сентября по 12 декабря: ординары размером от 150 рублей с коэффициентом от 1,6 и экспрессы от 100 рублей из минимум трех событий, у каждого из которых коэффициент от 1,4.

За ставки участники получают баллы, которые начисляются в общий счетчик акции. Учитываются ставки, сделанные всеми участниками акции, и с каждым начислением баллом счетчик работает на уменьшение. За несыгравшую ставку из счетчика вычитается 1 балл, а за сыгравшую – 3 балла. Плюс за каждую победу «Динамо» на обозначенном отрезке вычитается по 100 баллов.

Сама акция состоит из 2 этапов: на первом с 23 сентября по 30 октября обратный отсчет идет с 4900 баллов, на втором – с 31 октября по 12 декабря – все начнется с 5300 баллов.

Все участники акции, принимавшие участие в обнулении счетчика, получают в обмен за баллы возможность выиграть один из потрясающих призов, среди которых:

2 смартфона Apple iPhone 12 Pro Max 512 Gb;

электросамокат Bork L602;

3 пары беспроводных наушников Apple AirPods Pro;

15 игровых футболок «Динамо» сезона 2021/22;

2 телевизора LG 65» 4K UHD OLED Smart TV;

2 телевизора LG 65» 4K UHD OLED Smart TV; 2 квадрокоптера DJI Mavic Air 2;

3 умных колонки с Алисой Яндекс.Станция.

Присоединяйтесь к акции, болейте за «Динамо» и побеждайте вместе с любимым клубом и 1хСтавка!