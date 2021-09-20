Черчесов о пресс-конференции после Евро-2020: «Я не лингвист. Невозможно за полтора часа не допустить ни одной ошибки»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о своей пресс-конференции по итогам .

«Когда идет большой турнир, появляется много вопросов, на которые нужны ответы. Как не ответить на них в прямом эфире? Идея прямого эфира принадлежит мне, РФС меня поддержал, Алаев дал добро, и мы все согласовали. Ни разу не было, чтобы такие вещи делал я сам, потому что есть контрактные обязательства.

Единственное, что я никогда не обговаривал, это то, как буду отвечать на заданные мне вопросы. Ответы принадлежат только мне. Я не лингвист, и невозможно за полтора часа не допустить ни одной ошибки. У меня нет возможности 50 раз перечитать свое интервью и подправить.

Не хотел, чтобы первая моя встреча со СМИ после Евро была закулисной. Я не знал, что может случиться, когда ехал на встречу с РФС. На встрече мы все решили, а я пожелал сборной удачи и побед», – сказал Черчесов в программе «Футбол России» в эфире телеканала «Россия 24».

Тренер – не полевой командир, игроки – не пушечное мясо. Хватит