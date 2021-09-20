Сергей Иванов о дерби: «ЦСКА повезло, признаю как болельщик. Обе команды играли неважно, уровень РПЛ падает»

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, болельщик ЦСКА Сергей Иванов поделился впечатлениями после матча 8-го тура против (1:0).

« говорил мудрейшую фразу – тремя очками не пахнет. ЦСКА повезло. Я, как болельщик, признаю это.

Я говорил, что ЦСКА нужен удачный отскок в нужную сторону. Признаю, что по качеству игры обе команды играли неважно.

Слабейшее дерби? Возможно, но надо учитывать, что уровень чемпионата России падает. Я понимаю, но от моего мнения ничего не зависит.

По поводу лимита я высказывался раз 15 за последние 15 лет. Я не люблю повторять одно и то же как попугай. Путин выступил против отмены лимита? Был слегка удивлен, в баскетболе лимит есть, который еще жестче, чем в футболе», – сказал Иванов.

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