Матчи РПЛ сегодня начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми

Российская Премьер-лига отреагировала на стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ).

«20 сентября матчи Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми.

В понедельник в Перми произошла трагедия. В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли люди.

Российская Премьер-лига выражает соболезнования родственникам и близким пострадавших. Оставшиеся матчи 8-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания», – говорится в заявлении РПЛ.

В понедельник играют «Урал» – , – и – .

18-летний студент сегодня открыл стрельбу в ПГНИУ. На эту минуту известно о 8 погибших. 24 человека пострадали, из них 19 получили огнестрельные ранения. Стрелок был обезврежен, возбуждено уголовное дело.