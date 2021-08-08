Игроки сборной Англии в знак борьбы с расизмом преклонят колено перед матчем с Венгрией

Игроки сборной Англии преклонят колено в знак борьбы с расизмом перед сегодняшним матчем отбора ЧМ-2022 с Венгрией.

Футболисты обсудили вопрос перед матчем и решили продолжить акцию, несмотря на то, что в июне в Венгрии освистали игроков сборной Ирландии, когда они встали на одно колено перед товарищеской игрой.

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси отметил, что поддержит англичан, если они подвергнутся дискриминационным действиям во время матча, который пройдет в 21:45 по московскому времени.

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