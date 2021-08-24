Артета про 0:5 с «Ман Сити»: «Обидный первый гол, ведь «Арсенал» контролировал игру. Был явный фол при втором голе»

Главный тренер прокомментировал поражение от (0:5) в 3-м туре .

«Первый гол самый обидный. Мы контролировали игру [до этого], вели ее там, где хотели. Первое же действие соперника – и мы не смогли остановить кросс, в результате чего Гюндоган забил головой. Это базовые вещи, которые надо делать правильно на этом стадионе.

Второй пропущенный гол – явный фол, потому что Чемберса били по лицу. Что было после того, как мы пропустили после красной карточки, вы знаете. Со стороны Джаки было быстрое действие, он пытался убрать ногу, и судья решил, что это красная карточка.

Перед вторым таймом я был обеспокоен, ведь морально это довольно сложно принять. После третьего гола надо играть еще 60 минут с 10 игроками против лучшей команды лиги. Можно опуститься, ситуация могла негативно повлиять на язык тела и отношения друг к другу, но я подобного не замечал», – сказал Артета.

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном.