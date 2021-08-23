Алонсо продлил контракт с «Альпин» на 2022 год

Команда «Альпин» объявила о новом соглашении с двукратным чемпионом «Формулы-1» Фернандо Алонсо.
В начале этого года испанец вернулся в «Ф-1» после двухлетнего перерыва, подписав однолетний контракт с опцией продления еще на сезон. Перед Гран-при Бельгии стороны договорились о том, что Алонсо останется в команде как минимум до конца 2022 года. Напарником 40-летнего ветерана по-прежнему будет Эстебан Окон.
Фернандо завоевал оба титула во французской команде, которая ранее называлась «Рено». В нынешнем сезоне он набрал 38 очков и занимает 11-ю строчку в общем зачете.
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Эстебан Окон: «Алонсо – легенда «Ф-1». Он мыслит нестандартно, поэтому достиг такого успеха»
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Фото: твиттер команды «Альпин»