Алонсо продлил контракт с «Альпин» на 2022 год

Команда объявила о новом соглашении с двукратным чемпионом «Формулы-1» .

В начале этого года испанец вернулся в «Ф-1» после двухлетнего перерыва, подписав однолетний контракт с опцией продления еще на сезон. Перед Гран-при Бельгии стороны договорились о том, что Алонсо останется в команде как минимум до конца 2022 года. Напарником 40-летнего ветерана по-прежнему будет Эстебан Окон.

Фернандо завоевал оба титула во французской команде, которая ранее называлась . В нынешнем сезоне он набрал 38 очков и занимает 11-ю строчку в общем зачете.

Алонсо сбил прорыв Хэмилтона к победе: гениально закрывался 10 кругов. Льюис слишком много и одинаково ошибался

Эстебан Окон: «Алонсо – легенда «Ф-1». Он мыслит нестандартно, поэтому достиг такого успеха»

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