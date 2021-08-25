Бывшая девушка Зверева обвинила его в избиении в Шанхае: «Он начал меня бить. Говорить мне: «Надеюсь, ты умрешь. Ты должна была вчера умереть»

В журнале Slate вышла вторая часть интервью Ольги Шарыповой журналисту Бену Ротенбергу. В нем бывшая девушка Александра Зверева, обвинившая его в домашнем насилии, рассказала о том, что происходило на турнире в Шанхае в 2019-м.

«Надеюсь, ты умрешь». Последние обвинения Зверева в домашнем насилии: якобы довел девушку до второй попытки суицида и избил в душе

По ее словам, после очередной ссоры с немцем, 9 октября, она предприняла вторую попытку суицида (первая была после избиения на Кубке Лэйвера-2019). Зверев привел ее в чувства, но на следующий день после этого решил выгнать из отеля, а когда она вышла из душа – начал избивать.

«Он начал меня бить. Но в этот раз я поняла, что не могу быть мешком для битья. Я просто пыталась обороняться. Я и так голая. Я женщина, у меня не очень много сил. И после душа он даже не дал мне одеться.

Он начал говорить мне: «Надеюсь, ты умрешь. Ты должна была вчера умереть, но не в моем номере».

Зверев с царапинами на шее в Шанхае-2019

Девушка предоставила Ротенбергу скриншоты переписки, в которой рассказала подруге об избиении и отправила фото синяков.

По словам Шарыповой, ей удалось отбиться и запереться в ванной. А Зверев позвонил своему отцу и ушел из номера. Зверев-старший пришел и сказал девушке, что у нее есть времени до вечера, чтобы собраться и уехать. В противном случае он угрожал ей судом: «У меня есть фото того, как ты ударила моего сына».

«Я сижу на полу душа голая, у меня все тело горит. Когда он ушел, на меня так нахлынули эмоции, что я начала смеяться. Я плакала и смеялась. А его отец говорит: «Ты мусор. Ты нам не нужна», – рассказала Шарыпова.

Обвинения Зверева в домашнем насилии – большая проблема для тенниса. А он ее оглушительно игнорирует

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