Игорь Акинфеев: «Третий матч играем так, как для ЦСКА недопустимо. Вратарь должен выручать, беру вину на себя»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о причинах неудачных выступлений команды.

– Во-первых, причина в нас, в нашей игре. Третий матч мы играем так, как недопустимо для ЦСКА. Хочется видеть больше игры в атаку, хочется видеть немного другой ЦСКА. Плюс индивидуальные ошибки.

Игра с «Локомотивом», игра с «Динамо» – проиграли 1:2. Естественно, что вратарь должен выручать, в двух этих матчах я не выручил. Поэтому полностью беру вину на себя.

Если бы сыграли 1:1 в обоих матчах, было бы немного другое настроение. От этого можно было плясать, и перед следующим матчем был бы позитив. Но позитива пока мало, будем стараться как-то выходить из этой ситуации.

– Второй матч проигрываем, ведя в счете. Есть этому какое-то объяснение?

– Наверное, нам забивать нельзя первыми. Конечно, все это ирония и шутки. Но шутить не хочется. Хочется вернуться по игре хотя бы, по самоотдаче на прежний уровень, который всегда был. Тогда уже можно шутить и иронично говорить.

– Как команда реагирует на поражение?

– В раздевалке все расстроенные, в том числе и я. Когда ты неудачно проводишь матч, расстройства всегда больше. Надо выбираться. Заезженные слова, но другого пути нет.

Надо пытаться переломить, что-то сделать. Впереди не самый легкий календарь, но в этих матчах надо вгрызаться в голы, очки, тогда все переломится.

– Как-то можно объяснить, что происходит с ЦСКА? Почему нет того, что было раньше?

– Ну объяснить я не могу, потому что я действующий футболист, объяснять тактику тренера я не имею права. А во-вторых, команда уже не молодая. Команда должна прибавлять, команда должна заматереть, но пока мы этого не видим. Сказываются ошибки, и ошибки серьезные. Футбол состоит из ошибок.

Пока такая ситуация, и объяснения здесь излишни, все видно на футбольном поле. Не будем ждать, а надо это как-то начинать уже делать. Самое главное – поменьше ошибаться, и тогда все будет нормально, – сказал капитан команды.