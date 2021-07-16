«Реал» пообещал Мбаппе бонус в 40 млн евро в случае перехода свободным агентом в 2022-м

«Реал» пытается договориться с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе о переходе.
Как утверждает Marca, руководство французского клуба понимает, что шансы на подписание нового контракта с форвардом минимальны.
Кроме того, «Мадрид» пытается повлиять на решение Мбаппе. «Реал» пообещал Килиану бонус в размере 40 миллионов евро, если он не продлит контракт с «ПСЖ» и перейдет в мадридский клуб на правах свободного агента.
Срок действующего соглашения Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года.
В минувшем сезоне 22-летний нападающий провел 31 матч в Лиге 1, забил 27 голов и сделал 7 голевых передач. Его полную статистику можно найти здесь.