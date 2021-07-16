«Реал» пообещал Мбаппе бонус в 40 млн евро в случае перехода свободным агентом в 2022-м

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«Реал» пытается договориться с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе о переходе.

Как утверждает Marca, руководство французского клуба понимает, что шансы на подписание нового контракта с форвардом минимальны.

Кроме того, «Мадрид» пытается повлиять на решение Мбаппе. «Реал» пообещал Килиану бонус в размере 40 миллионов евро, если он не продлит контракт с «ПСЖ» и перейдет в мадридский клуб на правах свободного агента.

Срок действующего соглашения Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года.

В минувшем сезоне 22-летний нападающий провел 31 матч в Лиге 1, забил 27 голов и сделал 7 голевых передач. Его полную статистику можно найти здесь.

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