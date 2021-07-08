Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. ПСВ забил 5 мячей «Галатасараю», «Кайрат» победил «Црвену Звезду»

В первых матчах 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» во вторник победил «Жальгирис» (2:0), венский «Рапид» обыграл «Спарту» (2:1), а «Селтик» и «Мидтьюлланд» не выявили победителя (1:1).
В среду «Кайрат» обыграл «Црвену Звезду» (2:1), а ПСВ разгромил «Галатасарай» (5:1).
Лига чемпионов
2-й квалификационный раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 21 июля, 17.00, «Орталык Алматы»
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Кайрат –
Покатилов, Поляков, Миканович, Дугалич, Оганесян, Алип, Косович (Вороговский, 12), Суюмбаев (Буранчиев, 46; Алыкулов, 75), Вагнер Лав, Канте, Шушеначев (Баньяк, 68).
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Црвена Звезда –
Борян, Драгович, Гайич, Родич, Панков, Катаи (Бакайоко, 83), Саного, Крстичич, Иванич (Канга, 68), Бен-Набуан (Фалько, 90), Павков (Дьони, 46).
- Дата проведения
- 21 июля, 20.00, «Новый Стадион Мальме»
- Голы:
- 1:0 – 45 Чолак, 1:1 – 68 Риски, 2:1 – 75 Кристиансен.
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Мальме –
Далин, Ларссон (Мойсандер, 77), Нильсен, Ахмедходжич, Беймо (Брурссон, 90), Кристиансен, Инносент, Рикс (Налич, 1), Левицки (Ракип, 77), Чолак.
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ХИК –
Тоннандер, Мурильо, Морен, О`Шонесси, Саксела, Танака, Жаир (Браун, 59), Тенхо, Риски (Риски, 79), Лингман, Валенчич (Луис Энрике, 90).
- Предупреждения:
- Риски (12), Ларссон (61), Ахмедходжич (88).
- Дата проведения
- 21 июля, 21.00, «Фазанерия»
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Мура –
Обрадович, Штурм, Горенц, Карничник, Коутер, Коус, Хорват, Марушко, Клепач (Мароша, 90), Ципот (Пучко, 81), Бобичанец (Мандич, 90).
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Лудогорец –
Кахлина, Пластун, Икоко, Недялков, Вердон, Гонсалвес, Алекс Сантана (Тшибота, 81), Янков (Вандерсон, 63), Каули, Десподов, Сотириу (Ману, 70).
- Дата проведения
- 21 июля, 21.30, «Национальный стадион»
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Слован Братислава –
Хован, Кашия, Медведев (Паушек, 30), Вернон, Божиков, Канкава, де Кампс (Лихи, 90), Змргал (Стрелец, 90), Чаврич (Дражич, 74), Вайсс, Рафаэл Ратао (Хенти, 74).
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Янг Бойз –
фон Балльмос, Гарсия (Лефор, 84), Хефти (Масерас, 80), Цезигер, Камара, Эбишер, Сьерро, Нгамале (Шпильманн, 84), Мамбимби (Фасснахт, 55), Сьебатшо, Элиа.
- Дата проведения
- 21 июля, 22.00, «Стадион Войска Польского»
- Голы:
- 1:0 – 3 Капустка, 1:1 – 53 Саппинен, 2:1 – 90 Рафаэл Лопеш.
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Легия –
Боруц, Младенович, Ветеска, Головня (Рафаэл Лопеш, 60), Юранович, Андре Мартинш, Лукиньяс, Капустка (Слиш, 7), Енджейчик, Пекхарт, Эмрели (Жозуэ, 56).
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Флора –
Игонен, Лиландер, Пюрг, Кууск, Лукка (Калласте, 74), Васильев, Оямаа, Соометс (Поом, 80), Миллер, Саппинен (Рейнкорт, 80), Зенев.
- Дата проведения
- 21 июля, 22.00, «Филипс Стадион»
- Голы:
- 1:0 – 2 Захави, 2:0 – 35 Захави, 2:1 – 42 Кылынч, 3:1 – 51 Гетце, 4:1 – 84 Захави, 5:1 – 88 Гетце.
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ПСВ –
Дроммел, Макс, Боскальи, Мвене, Рамальо, Сангаре, Гетце, ван Гинкел (Проппер, 62), Мадуэке (Томас, 76), Захави (Росарио, 90), Вертессен (Гакпо, 62).
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Галатасарай –
Муслера, Маркао Тейшейра, Озтюрк (Акгюн, 61), Луйиндама, Байрам, Актюркоглу (Фалькао, 89), Туран (Фегули, 61), Секидика, Кылынч (Ташдемир, 89), Бабел (Мохамед, 61), Кара.
- Предупреждения:
- Маркао Тейшейра (74), Луйиндама (78).
- Дата проведения
- 21 июля, 22.00, «Георгиос Караискакис»
- Гол:
- 1:0 – 29 Камара.
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Олимпиакос –
Цолакис, Рябчук, Рубен Семеду, Маркович (Врусай, 78), Андруцос, Камара, Бухалакис (Вальбуэна, 18), Ранджелович (Сиссе, 46), Кунде (Сурлис, 69), Масурас, Кока (Камара, 79).
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Нефтчи –
Мамедов, Мбодж, Челик, Станкович, Махмудов (Баск, 89), Алескеров (Аббасов, 45), Кане, Аррамиш, Бугрин (Булудов, 87), Меса Кольи (Наджафов, 86), Лавал.
- Дата проведения
- 20 июля, 18.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
- Гол:
- 0:1 – 84 Луваннор.
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Алашкерт –
Юрченко, Тиаго Камета, Кадио, Жамес (Папикян, 46), Больевич, Давидян (Танков, 81), Восканян, Овсепян (Гоме, 66), Хурцидзе (Безкур, 46), Жозе Эмбало (Глишич, 77), Григорян.
-
Шериф –
Атанасиадис, Джульен, Кристиано, Арболеда, Дуланто, Тилль, Киабу, Аддо, Траоре (Янсане, 64), Луваннор (Бизяк, 90), Кастаньеда (Банда, 88).
- Дата проведения
- 20 июля, 19.00, «Виктория Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 45 Марко Роса, 1:1 – 52 Дебелюх, 1:2 – 58 Дебелюх.
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Линкольн –
Голдуин, Уайзмэн, Тоскано, Чиполина, Бритто (Окран, 69), Ронан (Кассиаро, 59), Яхая, Уокер (Торилла, 83), Марко Роса, Бернарду Лопеш, Кике Гомес (Карралеро, 69).
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ЧФР –
Арлаускис, Латовлевич, Граовац, Сушич (Маня, 74), Бухенна, Сигурйонссон (Фофана, 90), Дяк (Таири, 81), Пэун (Петрила, 81), Родригес, Костаке (Кипчу, 46), Дебелюх.
- Предупреждения:
- Марко Роса (20), Бритто (25), Дебелюх (38), Тоскано (65).
- Дата проведения
- 20 июля, 21.00, «Групама-Арена»
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Ференцварош –
Дибус, Блажич, Чивич (Вечеи, 90), Уинго, Ммаэ, Зубков (Мак, 69), Харатин, Узуни, Сомалиа, Нген (Сакариассен, 69), Ммаэ (Боли, 76).
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Жальгирис Вильнюс –
Гертмонас, Татомирович, Бопесу, Любисавлевич, Видмон, Миколюнас, Гамаков (Киш, 59), Онази (Куклис, 84), Вербицкас, Тадич (Силвестр, 65), Кьереме (Карамарко, 59).
- Дата проведения
- 20 июля, 21.00, «Максимир»
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Динамо Загреб –
Ливакович, Лауритсен, Мубандже, Ристовски, Теофиль-Катрин, Якич, Иванушец (Кастрати, 63), Маер, Адеми (Мишич, 42), Оршич (Чоп, 79), Петкович (Гавранович, 79).
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Омония –
Фрейтас, Губочан, Ланг, Лецьякс, Кусулос, Дискеруд (Ционис, 62), Шеху, Гомес, Ботеак, Дюриш (Какулис, 82), Щепович (Лоизу, 82).
- Дата проведения
- 20 июля, 21.30, «Альянц-Штадион»
- Голы:
- 0:1 – 3 Крейчи, 1:1 – 63 Кнасмюлльнер, 2:1 – 70 Кнасмюлльнер.
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Рапид Вена –
Штребингер, Хофманн, Виммер, Улльманн, Стойкович, Кнасмюлльнер (Шик, 87), Петрович (Граховац, 73), Аразе (Фунтас, 64), Любичич, Грюлль, Кара.
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Спарта Прага –
Ницэ, Виннхейм, Штетина, Хойер, Ганцко, Крейчи, Визнер (Моберг-Карлссон, 83), Крейчи (Пешек, 69), Павелка, Дочкал (Карабец, 83), Гложек.
- Дата проведения
- 20 июля, 21.45, «Селтик Парк»
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Селтик –
Баркас, Тэйлор, Уэлш, Ралстон, Тернбулл (Рогич, 78), Битон, Макгрегор, Соро, Кристи, Эдуар (Айети, 77), Абада (Мюррей, 45).
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Мидтьюлланд –
Лессль, Паулиньо Силва (Андерссон, 88), Святченко, Хоэг, Нвадике (Мадсен, 82), Дрейер, Андерсон (Мабил, 72), Систо, Эвандер, Дальсгор, Жуниор Брумадо (Хансен, 87).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.