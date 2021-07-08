Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. ПСВ забил 5 мячей «Галатасараю», «Кайрат» победил «Црвену Звезду»

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В первых матчах 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» во вторник победил «Жальгирис» (2:0), венский «Рапид» обыграл «Спарту» (2:1), а «Селтик» и «Мидтьюлланд» не выявили победителя (1:1). 

В среду «Кайрат» обыграл «Црвену Звезду» (2:1), а ПСВ разгромил «Галатасарай» (5:1). 

Лига чемпионов

2-й квалификационный раунд

Первые матчи

Кайрат Казахстан – Црвена Звезда Сербия 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
21 июля, 17.00, «Орталык Алматы»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 24 Канте, 1:1 – 56, автогол Миканович, 2:1 – 79 Баньяк.
КайратПокатилов, Поляков, Миканович, Дугалич, Оганесян, Алип, Косович (Вороговский, 12), Суюмбаев (Буранчиев, 46; Алыкулов, 75), Вагнер Лав, Канте, Шушеначев (Баньяк, 68).
Црвена ЗвездаБорян, Драгович, Гайич, Родич, Панков, Катаи (Бакайоко, 83), Саного, Крстичич, Иванич (Канга, 68), Бен-Набуан (Фалько, 90), Павков (Дьони, 46).
Предупреждения:
Катаи (20), Шушеначев (42), Буранчиев (50), Борян (81), Баньяк (90).

 

Мальме Швеция – ХИК Финляндия 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
21 июля, 20.00, «Новый Стадион Мальме»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Чолак, 1:1 – 68 Риски, 2:1 – 75 Кристиансен.
МальмеДалин, Ларссон (Мойсандер, 77), Нильсен, Ахмедходжич, Беймо (Брурссон, 90), Кристиансен, Инносент, Рикс (Налич, 1), Левицки (Ракип, 77), Чолак.
ХИКТоннандер, Мурильо, Морен, О`Шонесси, Саксела, Танака, Жаир (Браун, 59), Тенхо, Риски (Риски, 79), Лингман, Валенчич (Луис Энрике, 90).
Предупреждения:
Риски (12), Ларссон (61), Ахмедходжич (88).

 

Мура Словения – Лудогорец Болгария 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
21 июля, 21.00, «Фазанерия»
превью матча онлайн статистика
МураОбрадович, Штурм, Горенц, Карничник, Коутер, Коус, Хорват, Марушко, Клепач (Мароша, 90), Ципот (Пучко, 81), Бобичанец (Мандич, 90).
ЛудогорецКахлина, Пластун, Икоко, Недялков, Вердон, Гонсалвес, Алекс Сантана (Тшибота, 81), Янков (Вандерсон, 63), Каули, Десподов, Сотириу (Ману, 70).
Предупреждения:
Карничник (9), Пластун (54).

 

Слован Братислава Словакия – Янг Бойз Швейцария 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
21 июля, 21.30, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика
Слован БратиславаХован, Кашия, Медведев (Паушек, 30), Вернон, Божиков, Канкава, де Кампс (Лихи, 90), Змргал (Стрелец, 90), Чаврич (Дражич, 74), Вайсс, Рафаэл Ратао (Хенти, 74).
Янг Бойзфон Балльмос, Гарсия (Лефор, 84), Хефти (Масерас, 80), Цезигер, Камара, Эбишер, Сьерро, Нгамале (Шпильманн, 84), Мамбимби (Фасснахт, 55), Сьебатшо, Элиа.
Предупреждения:
Сьебатшо (38), Эбишер (51), де Кампс (54), Камара (59), Лефор (86).

 

Легия Польша – Флора Эстония 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
21 июля, 22.00, «Стадион Войска Польского»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Капустка, 1:1 – 53 Саппинен, 2:1 – 90 Рафаэл Лопеш.
ЛегияБоруц, Младенович, Ветеска, Головня (Рафаэл Лопеш, 60), Юранович, Андре Мартинш, Лукиньяс, Капустка (Слиш, 7), Енджейчик, Пекхарт, Эмрели (Жозуэ, 56).
ФлораИгонен, Лиландер, Пюрг, Кууск, Лукка (Калласте, 74), Васильев, Оямаа, Соометс (Поом, 80), Миллер, Саппинен (Рейнкорт, 80), Зенев.
Предупреждения:
Лукка (17), Зенев (90).

 

ПСВ Нидерланды – Галатасарай Турция 5:1 (2:1, 3:0)
Дата проведения
21 июля, 22.00, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Захави, 2:0 – 35 Захави, 2:1 – 42 Кылынч, 3:1 – 51 Гетце, 4:1 – 84 Захави, 5:1 – 88 Гетце.
ПСВДроммел, Макс, Боскальи, Мвене, Рамальо, Сангаре, Гетце, ван Гинкел (Проппер, 62), Мадуэке (Томас, 76), Захави (Росарио, 90), Вертессен (Гакпо, 62).
ГалатасарайМуслера, Маркао Тейшейра, Озтюрк (Акгюн, 61), Луйиндама, Байрам, Актюркоглу (Фалькао, 89), Туран (Фегули, 61), Секидика, Кылынч (Ташдемир, 89), Бабел (Мохамед, 61), Кара.
Предупреждения:
Маркао Тейшейра (74), Луйиндама (78).

 

Олимпиакос Греция – Нефтчи Азербайджан 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
21 июля, 22.00, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 29 Камара.
ОлимпиакосЦолакис, Рябчук, Рубен Семеду, Маркович (Врусай, 78), Андруцос, Камара, Бухалакис (Вальбуэна, 18), Ранджелович (Сиссе, 46), Кунде (Сурлис, 69), Масурас, Кока (Камара, 79).
НефтчиМамедов, Мбодж, Челик, Станкович, Махмудов (Баск, 89), Алескеров (Аббасов, 45), Кане, Аррамиш, Бугрин (Булудов, 87), Меса Кольи (Наджафов, 86), Лавал.
Предупреждения:
Бухалакис (8), Алескеров (22), Махмудов (53), Маркович (72), Сурлис (90).
Удаления:
Камара (43), Челик (63).

 

Алашкерт Армения – Шериф Молдова 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
20 июля, 18.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 84 Луваннор.
АлашкертЮрченко, Тиаго Камета, Кадио, Жамес (Папикян, 46), Больевич, Давидян (Танков, 81), Восканян, Овсепян (Гоме, 66), Хурцидзе (Безкур, 46), Жозе Эмбало (Глишич, 77), Григорян.
ШерифАтанасиадис, Джульен, Кристиано, Арболеда, Дуланто, Тилль, Киабу, Аддо, Траоре (Янсане, 64), Луваннор (Бизяк, 90), Кастаньеда (Банда, 88).
Предупреждения:
Жамес (17), Хурцидзе (30).

 

Линкольн Гибралтар – ЧФР Румыния 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
20 июля, 19.00, «Виктория Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Марко Роса, 1:1 – 52 Дебелюх, 1:2 – 58 Дебелюх.
ЛинкольнГолдуин, Уайзмэн, Тоскано, Чиполина, Бритто (Окран, 69), Ронан (Кассиаро, 59), Яхая, Уокер (Торилла, 83), Марко Роса, Бернарду Лопеш, Кике Гомес (Карралеро, 69).
ЧФРАрлаускис, Латовлевич, Граовац, Сушич (Маня, 74), Бухенна, Сигурйонссон (Фофана, 90), Дяк (Таири, 81), Пэун (Петрила, 81), Родригес, Костаке (Кипчу, 46), Дебелюх.
Предупреждения:
Марко Роса (20), Бритто (25), Дебелюх (38), Тоскано (65).

 

Ференцварош Венгрия – Жальгирис Вильнюс Литва 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
20 июля, 21.00, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 25 Узуни, 2:0 – 39 Нген.
ФеренцварошДибус, Блажич, Чивич (Вечеи, 90), Уинго, Ммаэ, Зубков (Мак, 69), Харатин, Узуни, Сомалиа, Нген (Сакариассен, 69), Ммаэ (Боли, 76).
Жальгирис ВильнюсГертмонас, Татомирович, Бопесу, Любисавлевич, Видмон, Миколюнас, Гамаков (Киш, 59), Онази (Куклис, 84), Вербицкас, Тадич (Силвестр, 65), Кьереме (Карамарко, 59).
Предупреждения:
Гамаков (44), Харатин (45).

 

Динамо Загреб Хорватия – Омония Кипр 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
20 июля, 21.00, «Максимир»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 65 Маер, 2:0 – 81 Якич.
Динамо ЗагребЛивакович, Лауритсен, Мубандже, Ристовски, Теофиль-Катрин, Якич, Иванушец (Кастрати, 63), Маер, Адеми (Мишич, 42), Оршич (Чоп, 79), Петкович (Гавранович, 79).
ОмонияФрейтас, Губочан, Ланг, Лецьякс, Кусулос, Дискеруд (Ционис, 62), Шеху, Гомес, Ботеак, Дюриш (Какулис, 82), Щепович (Лоизу, 82).
Предупреждения:
Кусулос (28), Якич (87).

 

Рапид Вена Австрия – Спарта Прага Чехия 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
20 июля, 21.30, «Альянц-Штадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Крейчи, 1:1 – 63 Кнасмюлльнер, 2:1 – 70 Кнасмюлльнер.
Рапид ВенаШтребингер, Хофманн, Виммер, Улльманн, Стойкович, Кнасмюлльнер (Шик, 87), Петрович (Граховац, 73), Аразе (Фунтас, 64), Любичич, Грюлль, Кара.
Спарта ПрагаНицэ, Виннхейм, Штетина, Хойер, Ганцко, Крейчи, Визнер (Моберг-Карлссон, 83), Крейчи (Пешек, 69), Павелка, Дочкал (Карабец, 83), Гложек.
Предупреждения:
Штетина (17), Улльманн (23), Виммер (33), Стойкович (41), Ганцко (60), Граховац (86).

 

Селтик Шотландия – Мидтьюлланд Дания 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
20 июля, 21.45, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 39 Абада, 1:1 – 66 Эвандер.
СелтикБаркас, Тэйлор, Уэлш, Ралстон, Тернбулл (Рогич, 78), Битон, Макгрегор, Соро, Кристи, Эдуар (Айети, 77), Абада (Мюррей, 45).
МидтьюлландЛессль, Паулиньо Силва (Андерссон, 88), Святченко, Хоэг, Нвадике (Мадсен, 82), Дрейер, Андерсон (Мабил, 72), Систо, Эвандер, Дальсгор, Жуниор Брумадо (Хансен, 87).
Предупреждения:
Дальсгор (26), Битон (38), Дрейер (44), Нвадике (81).
Удаления:
Битон (44), Дрейер (56).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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