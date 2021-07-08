Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. ПСВ забил 5 мячей «Галатасараю», «Кайрат» победил «Црвену Звезду»

В первых матчах 2-го квалификационного раунда «Ференцварош» во вторник победил «Жальгирис» (2:0), венский «Рапид» обыграл «Спарту» (2:1), а и «Мидтьюлланд» не выявили победителя (1:1).

В среду обыграл (2:1), а разгромил «Галатасарай» (5:1).

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2-й квалификационный раунд

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.