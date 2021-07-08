Сергей Прядкин: «Многие клубы за отмену лимита. Поощрение за молодых игроков – один из вариантов»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном изменении лимита на легионеров, передает корреспондент Sports.ru Владислав Воронин.

«Наверное, окончательную позицию РПЛ по этому вопросу мы дадим, когда обсудим все с клубами. Безусловно, позиция большинства клубов вам всем известна. Многие клубы за то, чтобы отменить лимит на легионеров.

Но тут должен быть сообщающийся сосуд. Мы должны затронуть все субъекты профессионального футбола, развитие молодых игроков, юношей. Позиция голландцев – компенсация, поощрение [за использование молодых игроков] – это один из вариантов.

Члены исполкома, возглавляющие клубы, правильно сказали: это достаточно проработанная позиция, ее можно принять к сведению и рассмотреть. Но опять же: нужно рассматривать комплексно», – сказал Прядкин.

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