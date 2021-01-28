26-летний племянник Усманова вошел в совет директоров «Эвертона»

Сарвар Исмаилов, племянник российского миллиардера , вошел в совет директоров «Эвертона».

26-летний Исмаилов будет представлять мажоритарного владельца клуба Фарада Мошири в совете директоров клуба, а также займется укреплением связей с компанией USM Holdings, которая принадлежит Усманову.

«Войти в совет директоров «Эвертона» – большая честь для меня. Это большая ответственность, и я не отнесусь к обязанностям легкомысленно. Хочу поблагодарить совет директоров и владельца за предоставленную возможность и веру.

Я люблю этот клуб и уверяю, что в моих жилах течет синяя кровь. Я решителен и амбициозен и привнесу новые идеи и энергию молодости. Мы – семейный клуб и останемся им. Мы полностью сосредоточены на достижении успеха на поле. Это наш приоритет.

Начинается новая захватывающая глава в истории нашего клуба. Мы начинаем новую эру и смотрим только вперед, полные решимости добиться успеха ради каждого нашего болельщика», – сказал Исмаилов.

В 2019 году Исмаилов занял пост спортивного и коммерческого директоров женского . Эти обязанности он продолжит выполнять.

Холдинг USM, принадлежащий Усманову, владеет правами на название стадиона «Эвертона».