Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился впечатлениями от чемпионата после ничьей с Францией (1:1).

«Групповой этап Евро я видел только по телевизору. Мне 56 лет, а я словно ребенок в луна-парке.

Что касается людей, которые продолжают меня критиковать... Кляйнхайслер стал лучшим игроком матча с Францией, и это вызывает у меня улыбку, потому что всякий раз, когда я его вызываю в сборную и выпускаю на поле, многие меня критикуют.

Если бы в нашей стране понимали, куда мы попали и кем являемся, такой критики бы не было, но некоторые не понимают.

В Италии говорят: «Мать идиотов всегда беременна» (то есть глупые люди не переведутся – прим. Sports.ru). И «Весь мир – это страна» (еще одна итальянская пословица, означающая, что проявления человеческих пороков можно найти в любой стране, – прим. Sports.ru).

Нам нельзя терять голову. Мы постепенно становимся сильнее, несмотря на критику», – сказал Росси.

Творец этой Венгрии – итальянец, который хотел уйти в бухгалтеры. Ради сборной он перевел и выучил гимн