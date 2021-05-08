«Интер» предлагал Анчелотти возглавить команду. Карло ответил, что не предаст «Милан»

До «Реала» предлагали возглавить .

61-летний специалист, по данным As, ответил представителям итальянского клуба, что не может принять предложение, «поскольку стал отличным командным игроком в «Милане» и обязан этим их тифози». «Я не могу их предать», – добавил тренер.

Напомним, Анчелотти выступал за «Милан» в 1987-1992 годах, выиграв в его составе 9 трофеев. Он вернулся в клуб в качестве тренера, где проработал с 2001 по 2009 год. С Анчелотти во главе выиграл 8 трофеев, включая победу в Серии А и две победы в Лиге чемпионов.

1 июня Анчелотти возглавил «Реал», куда ушел из «Эвертона».

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